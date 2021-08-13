東京奧運︱套票包銷商卸責退票無期 購票者：好似騙局

東京奧運閉幕至今5日，但已購買套票的日本人，至今仍未知道可以如何退票。日本傳媒報道，他們在閉幕禮後向負責銷售高額套票的企業，以電郵查詢退票安排，僅獲告知正與東京奧組委商討。不過，東京奧組委指出，普通門票已在奧運完結後陸續退款。

因應日本的疫情嚴重，東京奧運的門票從海外銷售轉移至僅限日本國內，期後又宣布閉門作賽。然而，中間已有不少日本人購買了部分價格昂貴的套票，當中包括最貴的635萬日元（約44.8萬港元）套票。日本報章《日刊體育》在閉幕禮之後，就以電郵聯絡承包奧運門票銷售的企業，查詢退票的安排。

包銷商曾索取大量個人資料

他們所得到的電郵回覆是：「我們正與東京奧委會商討， 我們將會在確定退款時間等詳情後，盡快與您聯繫。」《日刊體育》表示有關回應與他們在開幕前的查詢完全相同。有購票者批評，既然早已確定沒有觀眾入場，就應該一早全額退款。該受害人更指出，當初銷售方面要求購票人提供金融機構名、號碼、分店名稱、分店號碼、帳號類型、帳戶號碼等等的個人資料，令他感覺如墜入騙局一樣。

在門票開售之時，最貴套票為635萬日元，當中包含可觀看田徑場的決賽、開幕及閉幕禮，並可品嘗高級美酒佳餚。而在其他項目會場套票，亦由數十萬日元至逾百萬日元都有。由於需要抽選，故此吸引不少人購買。

東京奧組委在決定不招待觀眾入場之後，曾公開表示購票者向相關單位查詢。而組委會又指，經大會購買的普通門票會，在奧運完結後已陸續退回購票者。