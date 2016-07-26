東京奧運︱巴西美國滑浪稱王封后 日本僅得1銀1銅

今屆奧運新增的滑浪，今日(27日)完成全部的比賽，雖然東道主日本未能取得金牌，但仍在男子項目奪得銀牌，而女子組亦有1面銅牌。而美國及巴西代表就分獲男子及女子組金牌，餘下分別為南非在女子組奪銀及澳洲則在男子組摘銅。

首次的奧運滑浪賽事，僅分為男女子組舉行，男女子組首、次圈都會先由多位選手，由最先衝上浪尖開始表演，在經過多次表演之後，挑選最高成績的兩次計算，而第3圈起則以1對1形式進行表演，同樣進行多次表演後，挑選當中最高2次表演分定出冠軍。

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在男子組的決賽，巴西的Ítalo Ferreira擊敗日本的五十嵐Kanoa（五十嵐カノア）奪得金牌，銅牌為澳洲Owen Wright，而女子組就由美國的Carissa Moore擊敗南非Bianca Buitendag奪得金牌，銅牌為日本都築有夢路。

五十嵐在奪銀表示，自己希望爭取金牌，故此未能在決賽取勝感到可惜，而女子組銅牌的東道主代表都都築有夢路對取得銅牌感到高興。