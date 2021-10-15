東京奧運︱張家朗返港首公眾活動 稱與教練相擁一刻睇見仍感動

在東京奧運為香港取得歷來第2面金牌的張家朗，今日(16日)出席返港後的首個活動。他在訪問中透露，在回顧奧運的比賽期間，對於決賽與教練擁抱的時刻仍然是令他最感動，每次見到都有點眼泛淚光。

在東京奧運之後，本來為備戰全運而隨到深圳即接受隔離的張家朗，之後因為受傷而最終未有出戰全運會。而返港後張家朗今日是首度出席慶祝的活動。被問到回顧東京奧運回憶，張透露自己最感動是回看在贏得最後一劍，與教練Gregory Koenig擁抱的一刻到現在看回片段仍然非常激動。

另外，在與小朋友對話時被問到自己為何會選擇劍擊運動，張表示劍擊運動之中每一劍都像與對手搏奕的感覺是令他喜歡這項運動的原因。

已恢復訓練備戰世界賽

張家朗之後接受傳媒訪問，他表示在奧運期間知道香港有不少市民在商場觀戰，今日首次出席活動首次見到現實的情況覺得非常感動。他又表示能夠獲得市民的支持打氣，對運動員是一個動力。至於有關自己的傷勢，張家朗表示返港後即時接受MRI檢查，證實未有大礙，並已經開始進行復康治療，而在今周開始亦已經恢復劍擊訓練，對此感覺不錯。

他又表示，由於12月將會出戰世界賽，雖然下屆奧運的積分未開始累積，但是能夠取得佳績對往後爭取積分都有一定的作用。對於有指政府會建造新的劍擊館，他表示作為劍擊運動員都感到開心，又指因為多人開始接觸劍擊運動，令參與訓練的人增加，有感場館並不足夠。他又指有獨立的劍擊館也可以吸引海外劍手來港交流，對運動員訓練有幫助。