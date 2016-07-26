東京奧運︱日本水怪萩野公介宣布退役

在今屆東京奧運未能取得任何獎牌，曾被喻為日本「水怪」的萩野公介昨日(25)宣布退役。27歲的萩野公介曾在2014年的仁川亞運取得4金1銀2銅，獲選當屆亞運最有價值選手，並在之後的里約奧運取得1金1銀1銅。然而經歷2018年後的低潮後，今屆未能回復最佳比賽狀態。

萩野公介曾被視為東京奧運獎牌希望

27歲的萩野公介曾被視為日本東京奧運的獎牌希望，然而在2018年起，他的狀態陷入低潮，並一度需要休養。雖然他之後復出並參與東京奧運，不過最終未能為日本取得任何獎牌。萩野公介在2014至2016年狀態大勇，先於仁川亞運取得4面金牌，到之後的里約奧運亦有3面獎牌，獲日皇授予紫綬褒章。萩野公介2019年與女歌手miwa結婚。

萩野公介表示，自己因為近年的狀態欠佳困擾下，決定引退，並已通知所屬的機構。萩野指自己考慮之後會到大學進修。

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