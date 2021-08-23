東京奧運︱李慧詩FB指「已準備好慢慢退下來」

為香港在東京奧運最後一日，贏得1面銅牌的「牛下女車神」李慧詩，今日(24日)在個人社交網站上表示，已準備退下來，並感謝香港人一路以來的支持。

李慧詩在社交網站貼上今屆奧運銅牌和公仔的圖片，她表示：「能遇上兩情相悅的人，肩並肩走在一起，並非易事。18年前，我遇上單車，就像命中註定，我們選定對方，它令我愈來愈有信心面對生命中不同的挑戰，並促使我成長起來。」

之後李慧詩在文中提到：「這樣的陪伴是沒有限期，限期只是在觀眾心中。縱使已準備好慢慢退下來，我還深愛它，它在我心中依然佔據重要的位置。」

最後李慧詩感謝一路以來支持的香港市民：「每屆奧運對我們來說都不容易，幸得你們的擁護，我們跨越了一切困難。努力的收穫不只停留在爭奪輸贏，還有奧林匹克精神的價值，和我與你們的共同回憶。」

李慧詩是至今唯一一位香港運動員在兩屆奧運都能取得獎牌。她在2012年的倫敦奧運及今年的東京奧運分別取得1面銅牌。

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