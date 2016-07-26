東京奧運︱棒球首日東道主熱血反勝 日本4:3擊敗多米尼加

棒球作為日本最受歡迎的運動，亦是無數漫畫故事的取材。在昨日(27日)女子壘球奪金之後，今日展開的男子組賽事，日本隊面對世界前列的多米尼加，於第9局再失分之下，於9局下連取3分反勝4:3獲得首勝。

今屆東京奧運，壘棒球項目繼2008年後重回奧運舞台。女子壘球項目在昨日完成所有比賽，並由日本擊敗美國奪金。而男子組的棒球，今日就由東道主日本迎戰多米尼加。

世界排名的7的多米尼加，本身擁有多位美國大聯盟的現役或前球員在陣。日本的先發投手山本由伸今場共9次成功三振對手，令日本首6局保持不失。

不過，在第7局，日本改由青柳晃洋接替山本由伸任投手，多米尼加憑Juan Francisco及Erick Mejia打出兩記安打，加上Charlie Valerio的一次二壘打，Juan Francisco與Erick Mejia成功走回本壘，令多米尼加先得2分。日本在7局下雖然有村上宗隆打出安打，由淺村榮斗跑回本壘追回1分。但是去到最後的第9局，多米尼加再由Gustavo Núñez的安打取得1分，令多米尼加以3:1領先。

坂本勇人安打為日本取得反勝

多米尼加在9局下換入Jairo Asencio擔任投手，卻被柳田悠岐先以一記安打上壘、加上近藤健介被擊中獲得上壘，在村上宗隆再打出安打之下，柳田悠岐成功跑回本壘，令日本追回1分。之後甲斐拓也一記犧牲打，讓代跑的源田壯亮跑回本壘為日本追平比分。

之後山田哲人再打出安打，令日本處於滿壘狀態。多米尼加雖然立即換入Jhan Mariñez擔任投手，但坂本勇人最後成功打出安打，令三壘的村上宗隆完成最後一走，令日本以4:3反勝多米尼加取得首勝。

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