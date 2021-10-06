東京奧運︱橋本聖子認為應分散或部分改冬季舉行

東京奧運結束兩個多月，東京奧組委會長橋本聖子在接受日本傳媒訪問時回顧奧運，她認為奧運在盛夏中舉行並不合理，又指今屆有33個比賽大項，增強賽會的負擔，她建議奧運可分散以及將部分改於冬季舉行。

橋本聖子周一(5日)接受《讀賣新聞》的訪問，回顧今年東京奧運的舉行。橋本在訪問內表示：「在這個時間（7至8月）去舉辦其實是不可能，所以我才去擔當會長。國際奧委會如果想奧運持續地舉行，應該與世界各個體育組織在（新）框架之下討論。這個時代已經希望奧運會作出一些的改變。」

橋本又提到今屆的女子馬拉松，在賽前一日通知比賽提早1小時舉行為例：「主辦方面是為了避免出現危險，國際體育聯會就表示沒法提供協助，而之前才作出改變令到運動員無法做好100%的準備。如果我是運動員就真是死了，但我們不得不做出令人心痛的決定。」

另外，橋本又指，今屆賽事有33個比賽項目是史上最多，而新的項目亦令比賽變得熱鬧。然而臃腫的比賽加重了營運方面的負擔，橋本表示：「我自己就希望可以分散舉行比賽，如果舉辦的設施許可，部分（夏季奧運）室內項目可以嘗試轉到冬季舉行。