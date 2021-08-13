東京奧運︱沒派人參賽北韓閉幕2日後先播奧運

北韓以防疫為由，未有派員出戰今屆東京奧運。然而在奧運閉幕禮後2日，北韓人民終於能夠欣賞到東京奧運的比賽，然而北韓是如何取得片段，則仍是一個謎。

據美國專門報道北韓資訊的網站NKnews報道，北韓中央電視台在本周播放了70分鐘女子足球項目英國對智利的賽事，不過片段沒有旁述，影像畫質亦較低。而南韓的韓聯社指，其實在奧運開幕禮之後的幾日，都有播放過奧運的片段。

低清片源未明

然而北韓如何取得片段暫時未能得知，NKnews指，過往北韓都是透過亞太廣播聯盟的合作夥伴，南韓SBS電視台提供片段予平壤，不過亞太廣播聯盟未有回應今年有沒有向北韓提供片段。而該次播放是向北韓全國人民播放，是北韓近期罕有向全國播放奧運或是大型國際賽事。

北韓今屆是以保障選手避免感染新冠肺炎為由而未有派出代表團，而北韓至今聲稱未有個案。南韓原本想借平昌冬奧後與北韓再組聯合隊伍出戰奧運。而這是1988年北韓杯葛漢城奧運之後，首次未有派隊參與奧運。

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