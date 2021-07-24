東京奧運︱清華學生助中國奪首金 楊倩10米氣步槍破紀錄封后

東京奧運首日賽事，女子10米氣步槍誕生首面金牌，由中國選手楊倩打出251.8環的破奧運紀錄成績奪得。

今屆東奧中國國家隊就派了「雙保險」楊倩和王璐瑤出場，前者於資格賽發揮平穩，以628.7環的成績排名第6晉級決賽；後者表現欠準，最終以625.6環的成績排名第18無緣決賽。

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進入決賽時，中國隊的楊倩一直表現穩定，打出前10發後以104.7環領先一眾對手。其他大熱對手如韓國的朴喜文和美國的塔加（Mary Carolynn Tucker）分別只得99.4及102.8環成績。進入賽事淘汰階段，楊倩到了第四組以188.9環落後俄羅斯奧委會選手嘉拉舒娜（Anastasiia Galashina）0.2環排第二。

進入獎牌最後階段，21歲的楊倩第21及22槍打出10.7及10.6環的高水準，但依然落後嘉拉舒娜0.1環。不過到了最後一輪，嘉拉舒娜首槍打出10.8環，但之後僅頂不住壓力打出8.9環，而楊倩卻兩次都打出10.7及9.8環，最後一刻反勝對手，以251.8環的破奧運紀錄成績，奪得今屆東京奧運首面金牌，而嘉拉舒娜及瑞士選手姬絲頓（Nina Christen）分別得銀銅。

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00後大學生 清華主修經濟管理

為中國奪得首面金牌的楊倩於2000年出生，她是名清華大學的高材生，主修經濟管理學。楊倩於10歲便開始學習射擊，2015年便贏得青年奧運會的季軍，2016年便被招募入清華大學的射擊隊，2019年以大學生身份招募入國家隊，一路打入奧運會。