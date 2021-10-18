東京奧運︱港代表團成員訪海洋公園

海洋公園今日(19日)邀請香港奧運代表團成員到水上樂園及公園內遊玩。當中包括奪得金牌的劍擊代表張家朗，而港協暨奧委會主席霍震霆之後接受訪問時表示，希望粵港澳三地舉行的2025年全運會可在港舉行開幕禮。

代表香港取得劍擊奧運金牌的張家朗，今日隨香港代表團，到訪海洋公園。而其實張家朗的父親，本身就是在海洋公園任職。出席運動員還包括劍擊隊的張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、連翊希、朱嘉望和教練Gregory Koenig，以及單車代表蔡曉鋒和梁寶儀。

在東奧勇奪金牌的張家朗與父親一同出席活動，他表示，自己在比賽中能保持出色的心理質素，全賴父母的啟發。他指，父母經常和他分享自身的經歷，令他懂得如何處理壓力，因此在比賽中可以發揮得更好。

海洋公園主席劉鳴煒表示，將會向在東京奧運取得獎牌的運動員，送出水上樂園的永久入場證，而其他香港隊代表都會獲得年票。

霍震霆：冀爭取舉辦全運開幕禮

另外，港協暨奧委會主席霍震霆在之後接受訪問，他表示希望香港可能爭取舉辦更多賽事，又指香港有許多現代化設施落成，因此港協想爭取在香港舉行2025年全運會的開幕禮。