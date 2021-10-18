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東京奧運︱港代表團成員訪海洋公園
7 小時前
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東京奧運香港隊張家朗張小倫連翊希黃筠陶劉鳴煒霍震霆港協暨奧委會全運會
東京奧運︱港代表團成員訪海洋公園
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香港奧運代表團成員獲邀到海洋公園。

海洋公園今日(19日)邀請香港奧運代表團成員到水上樂園及公園內遊玩。當中包括奪得金牌的劍擊代表張家朗，而港協暨奧委會主席霍震霆之後接受訪問時表示，希望粵港澳三地舉行的2025年全運會可在港舉行開幕禮。

代表香港取得劍擊奧運金牌的張家朗，今日隨香港代表團，到訪海洋公園。而其實張家朗的父親，本身就是在海洋公園任職。出席運動員還包括劍擊隊的張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、連翊希、朱嘉望和教練Gregory Koenig以及單車代表蔡曉鋒和梁寶儀。

在東奧勇奪金牌的張家朗與父親一同出席活動，他表示，自己在比賽中能保持出色的心理質素，全賴父母的啟發。他指，父母經常和他分享自身的經歷，令他懂得如何處理壓力，因此在比賽中可以發揮得更好。

海洋公園主席劉鳴煒表示，將會向在東京奧運取得獎牌的運動員，送出水上樂園的永久入場證，而其他香港隊代表都會獲得年票。

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張家朗的父親是在海洋公園任職。

霍震霆：冀爭取舉辦全運開幕禮

另外，港協暨奧委會主席霍震霆在之後接受訪問，他表示希望香港可能爭取舉辦更多賽事，又指香港有許多現代化設施落成，因此港協想爭取在香港舉行2025年全運會的開幕禮。

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香港奧運代表團成員獲邀到海洋公園。
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香港奧運代表團成員到水上樂園。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱港代表團成員訪海洋公園-289226
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