東京奧運︱港劍擊隊派出8人參戰 張家朗江旻憓領軍爭逐獎牌

東京奧運的劍擊項目，會在千葉縣的幕張展覽館舉行，與選手村所在的東京晴海有一定距離。今屆香港將派出男女子各4名運動員，出戰個人及團體項目，並有機會為港爭取獎牌。

上屆奧運於男子花劍個人賽16強止步，今屆獲選為香港在東京奧運開幕典禮擔任持旗手之一的張家朗，將與隊友張小倫、蔡俊彥一同參與個人賽。目前世界排名19的張家朗於2017年的花劍世界盃取得2站的銅牌，在2018年的亞運亦取得一面個人花劍銅牌，並與隊友於團體賽取得銀牌。

港男花劍隊世界前5

除了張家朗，出戰花劍個人賽還有蔡俊彥和張小倫。年紀最少的蔡俊彥卻是3名花劍代表中目前排名最高一位，在2019年的世錦賽打入半準決賽。現時蔡俊彥的世界排名，僅次於里約奧運金牌得主意大利加羅素（Daniele Garozzo）之後排第8。

而35歲的張小倫曾錯過兩屆奧運，今次終一圓其奧運夢。3人亦會與吳諾弘出戰男子花劍團體賽，目前香港男子花劍隊的世界排名第5。

江旻憓克服傷患再戰奧運

在女子組方面，香港亦有3人取得重劍個人賽的出賽資格，當中曾取得世界年終第一的江旻憓，同樣是第二次出戰奧運，上屆里約奧運亦打入16強。連續兩屆在亞運會取得個人銅牌，江旻憓2019年在兩站世界盃取得金牌以及世錦賽獲得銅牌，令江旻憓一度取得年終世界排名第一。

克服腳傷的影響，江旻憓將與隊友佘繕妡及連翊希參戰個人賽，而她們與朱嘉望亦會合作參與團體賽。

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