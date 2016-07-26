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東京奧運︱港劍擊隊派出8人參戰　張家朗江旻憓領軍爭逐獎牌
58 分前
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東京奧運男子花劍女子重劍張家朗張小倫蔡俊彥吳諾弘江旻憓佘繕妡連翊希朱嘉望
東京奧運︱港劍擊隊派出8人參戰　張家朗江旻憓領軍爭逐獎牌
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香港劍擊代表張家朗與隊友吳諾弘進行對練。(新華社)

東京奧運的劍擊項目，會在千葉縣的幕張展覽館舉行，與選手村所在的東京晴海有一定距離。今屆香港將派出男女子各4名運動員，出戰個人及團體項目，並有機會為港爭取獎牌。

上屆奧運於男子花劍個人賽16強止步，今屆獲選為香港在東京奧運開幕典禮擔任持旗手之一的張家朗，將與隊友張小倫、蔡俊彥一同參與個人賽。目前世界排名19的張家朗於2017年的花劍世界盃取得2站的銅牌，在2018年的亞運亦取得一面個人花劍銅牌，並與隊友於團體賽取得銀牌。

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男子花劍代表張家朗，獲選為香港奧運持旗手之一。(新華社)

港男花劍隊世界前5

除了張家朗，出戰花劍個人賽還有蔡俊彥和張小倫。年紀最少的蔡俊彥卻是3名花劍代表中目前排名最高一位，在2019年的世錦賽打入半準決賽。現時蔡俊彥的世界排名，僅次於里約奧運金牌得主意大利加羅素（Daniele Garozzo）之後排第8。

而35歲的張小倫曾錯過兩屆奧運，今次終一圓其奧運夢。3人亦會與吳諾弘出戰男子花劍團體賽，目前香港男子花劍隊的世界排名第5。

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錯過兩次奧運，張小倫終一圓奧運夢。(新華社)

江旻憓克服傷患再戰奧運

在女子組方面，香港亦有3人取得重劍個人賽的出賽資格，當中曾取得世界年終第一的江旻憓，同樣是第二次出戰奧運，上屆里約奧運亦打入16強。連續兩屆在亞運會取得個人銅牌，江旻憓2019年在兩站世界盃取得金牌以及世錦賽獲得銅牌，令江旻憓一度取得年終世界排名第一。

克服腳傷的影響，江旻憓將與隊友佘繕妡及連翊希參戰個人賽，而她們與朱嘉望亦會合作參與團體賽。

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香港重劍女子代表朱嘉望、佘繕妡、江旻憓、連翊希（左至右）將分別出戰團體及個人賽。(新華社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱港劍擊隊派出8人出戰　張家朗江旻憓領軍爭逐獎牌-275834
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