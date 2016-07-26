東京奧運︱港女單僅餘希望杜凱琹晉級 4:2挫南韓17歲選手

香港乒乓球代表雖然在混雙及男單失利，不過東京奧運女單項目杜凱琹成功晉身16強。在今日(27日)面對南韓年輕球手申裕斌，以4:2的局數淘汰對手。

在蘇慧音出局後，杜凱琹已成女單的唯一香港代表，在今日的32強面對申裕斌，杜凱琹雖然首局要打到「刁時」才以12:10擊敗該名南韓17歲代表。第2局杜凱琹再贏11:5，領先局數2:0。

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一度被追平2:2局數

然而申裕斌之後連贏兩局11:8、11:8，將局數追平至2:2，令杜凱琹的優勢被抵銷。不過在經驗及體能較好之下，杜凱琹再贏兩局11:4及11:6，終以4:2的局數淘汰對手，晉身16強賽事。

杜凱琹下一圈對手會是荷蘭的Britt Eerland，Britt Eerland目前女單世界排名27，是歐洲排名第5，於另一場賽事Britt Eerland以4:3反勝埃及的Dina Meshref晉級。