東京奧運︱港隊每隔8年獲獎牌 石偉雄劉慕裳有望寫下歷史

自1996年美國亞特蘭大奧運開始，香港每隔8年就取得一面奧運獎牌。1996年李麗珊贏得滑浪風帆金牌，2004年雅典奧運李靜與高禮澤取得乒乓球男雙銀牌，2012年倫敦奧運李慧詩奪得場地單車女子凱林賽銅牌，今屆香港在多個項目都有獎牌機會，當中包括體操的石偉雄及空手道的劉慕裳。

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9年後再戰奧運 石偉雄冀奪獎牌

2012年首戰奧運，石偉雄在資格賽得第13名而未能晉身決賽，但其後的2014年亞運，石偉雄卻贏下男子跳馬的金牌，亦是香港運動員的首面體操金牌。然而傷患的影響，於之後的里約奧運資格賽發揮未如理想，未能取得奧運的入場券。至2018年，石偉雄成功衞冕亞運金牌。

今屆石偉雄捲土重來，再次挑戰奧運的大舞台。經過一年的延期，石偉雄反覆練習比賽的動作，期望可爭取香港在奧運舞台首面體操獎牌。

空手道首登奧運舞台 劉慕裳成唯一港將

空手道是東京奧運5個新增體育項目之一，而今屆香港僅得劉慕裳出戰女子空手道形項目。劉慕裳以排名積分前4名的資格，取得奧運的入場券，而她目前世界排名第4。

劉慕裳2018年的亞運會上，為香港贏得一面的銅牌，在同年的世錦額亦摘銅。至於今年4月底，劉慕裳於世界空手道超級聯賽的里斯本站，亦獲得一面銀牌。