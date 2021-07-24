東京奧運︱男友視角睇美少女箭神超迷人

每屆奧運都有不少選手成為大家的寵兒，有的因為成績驕人，有的因為背後故事動人，哥倫比亞射箭選手Valentina Acosta Giraldo便因為外表非常可愛突出。

Valentina首次參加奧運，日前出戰射箭女子個人賽排名賽，結果只能夠取得627分，於64位選手當中排第50位，將於下周三(28日)對排第15位、英國的Sarah Bettles。她直言太緊張，以致有點失誤：「微風吹來，令我不太確定，所以我決定把箭向調整，但在過程中鬆手了。不過，我不想讓今場來標記將來的比賽。」

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雖然表現不算理想，但Valentina已經憑甜美樣貌，完全擄獲了觀眾的心，不少網民都大讚她可愛，更有人指她跟年輕時的美國天后Britney Spears相似。

21歲的她自言從小便接觸游泳及足球，但自從閱讀了小說《飢餓遊戲（The Hunger Games）》後便愛上射箭，而且不是三分鐘熱度：「很多人說我只是為了追潮流，但現在我仍然在這裡。」的確，射箭把Valentina帶到奧運這個大舞台，「這太瘋狂了，非常獨特的經歷。」

雖然每天訓練4小時，有時為了改善更會加操，但Valentina仍然非常努力更新自己的Instagram（https://www.instagram.com/vofvadi），吸引了超過36萬名粉絲。她以不同種類的相片，甜美、型格、性感，去證明自己於自我介紹中的那一句：「我不只是一名箭手。」

可惜，這位美女已經名花有主，但大家也可以看看男友為Valentina製作的旅行vlog（https://youtu.be/FB_l6GlPr_E），從那視角幻想一下吧！