東京奧運︱百米女飛人初賽科特迪瓦選手最快 兩金牌跑手緊隨

東京奧運田徑項目今日(30日)開鑼，首日焦點是百米女飛人的初賽及首圈賽事，其中科特迪瓦的女跑手達洛（Marie-Josée Ta Lou）以破非洲紀錄的10秒78衝線，是首圈最快的時間。而牙買加的湯臣夏拉（Elaine Thompson Herah）與費莎派絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）並取得晉級，時間分列第2及3。

今日田徑項目，率先舉行了3組百米女飛人的預賽，以決定能晉級首圈的跑手。金牌熱門及星級跑手皆到首圈才登場，而首圈各組的前3名以及全部首圈第4名時間順序前3名的才可以獲得晉身準決賽的資格。上屆奧運金牌得主的湯臣夏拉在首圈第2組登場，並成功取得第1名，至於2008及2012年金牌得主，宣布於2022年世錦賽後退役的費莎派絲亦在第5場首圈奪得第1名晉級。

至於科特迪瓦的達洛，在第4組首圈賽事上陣，並以10秒78奪分組首名，兼且成為首圈最快的跑手。現時世界第3的達洛雖然已年屆32，但卻是近年才開始在國際賽取得成就，於上屆奧運的100及200米雖然僅得第4，但在2017年的世錦賽卻獲得女子100及200米的銀牌，到2019年世錦賽，亦取得女子100米的銅牌。

中國葛曼棋晉級

中國的葛曼棋在首圈第1組出場，面對美國的丹尼爾絲（Teahna Daniels）及艾舒亞史蜜夫（Dina Asher-Smith），最終僅得分組第4，但最後憑11秒20的時間，取得3名順序最快第4名跑手的晉級資格。而準決賽及決賽會在明日舉行。

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