東京奧運︱石偉雄「李世光跳」落地失手 或再次無緣決賽

香港兩屆亞運體操金牌選手石偉雄於今日(24日)出戰東京奧運男子跳馬預賽，石偉雄順利完成兩個高難度動作「李世光跳」僅得14.274分，在第三組預賽後被南韓、菲律賓及土耳其的選手趕過，肯定無法取得前8位的成績晉級決賽，只能以第2名後備選手身份，若有多於1名前8選手退出才有決賽資格。

闊別奧運舞台9年的香港跳馬王子石偉雄，今午出戰跳馬初賽，他挑選了難度分達最高6分的「李世光跳」，首跳他表現出色，執行分高達9.016分，唯落地時略有分腳，合計達14.716分。

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第二跳失手衝前觸地

可惜他於第2跳落地時失誤，雙腳微曲未能企直落地，令整個人衝前觸地，被扣0.1分，於執行分上較為失色只得7.933分，合計第2跳有13.833分，最終兩跳平均得14.274分。完成了頭兩組預賽後，石偉雄一度在跳馬項目總排名第5。但在之後的第3組賽事中，土耳其、南韓及菲律賓選手成績都較好，最終石偉雄總成績排12，由於每個項目同一國只有2名選手可出戰，故石偉雄仍有第2名的候補選手資格，但將要有至少2名選手退出才有出賽機會。而石偉雄無法出戰決賽將是繼2012年倫敦奧運後，再次無法晉身決賽。