東京奧運︱石偉雄無悔挑「李世光跳」 盼再戰巴黎奧運

香港「跳馬王子」石偉雄於周六跳馬初賽落地不慎扭傷腳踝，未能首次晉身決賽。周日石偉雄於個人社交網站上發表長文，坦言自己沒有氣餒，並表示會再挑戰2024年巴黎奧運。

賽前被外界指是今屆港隊爭牌希望的石偉雄，準備了兩個難度滿分的「李世光跳」希望衝擊獎牌，可是初賽時第2跳落地失手，個人衝前觸地，結果以14.274分位列總排位第12位，無緣躋身8人決賽，賽後更證實輕微扭傷腳踝。

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石偉雄：我沒氣餒沒有頹

一日過去，這名兩屆亞運金牌得主於社交網站發文，指自己已經搏盡無悔：「今次是我第2次參加奧運，相差9年再次去到奧運這個舞台，雖然今次未能晉級決賽，失望或多或少都有，但我沒氣餒沒有頹，因為我很清楚自己在這年半入面的準備，無論心理及生理都準備得很好，盡了力，無悔。」他更多謝一眾家人、職員及香港人支持。

對於自己挑戰高難度動作，石偉雄便指自己會再接再厲，「今次奧運只是開始，而非終點，我做得這兩個動作，有心理準備接受所有風險，之後我都會繼續用這兩跳去比賽，會繼續努力。Fight Until The End， 巴黎見！」