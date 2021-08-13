東京奧運︱福原愛復出任球評拒提台北隊 旅台日人批難看

在東京奧運以評述員身分復出的前日本乒乓球手福原愛，其身分在日本及台灣兩地都受到非議，有旅居台灣的日本YouTuber批評福原愛，連道歉都無一句便復出，覺得很難看。

早年與中華台北前乒乓球代表江宏傑結婚的福原愛，之後被揭發在橫濱與有婦之夫外遇，最後與江宏傑離婚。事件令這位曾經在中日台三地都大受歡迎的前乒乓球手人氣大跌，甚至受到批評。福原雖然一直堅持自己不清楚男方已婚，又指與江婚後受苦，但在台灣則被視為「背叛者」。

接受內媒訪問為復出鋪路

然而福原愛藉着東京奧運之便，於乒乓球項目擔任電視台的評述，近日又接受內地傳媒《看看新聞》的訪問，擬為全面復出鋪路。有在台的日本YouTuber就評福原愛，連道歉都沒有一句，在評論時也沒有提到中華台北隊，亦沒表達支持。YouTube頻道夢多TV就指：「可能福原愛從小都在運動，談戀愛有可能會這樣子，但無論如何，不能對台灣一句交代都沒有」，又指「妳不能這樣，這邊不能賺錢、大家都批評，連道歉都沒有。」

在台灣，當地媒體亦批評福原愛，在未有道歉就向內地媒體說獲得中國的支持，認為是對台灣贊助商的傷害。

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