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東京奧運︱組委會未公布赤字數額　橋本聖子稱札幌欲申2030冬奧
1 小時前
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東京奧運︱組委會未公布赤字數額　橋本聖子稱札幌欲申2030冬奧
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日本完成疫情下的奧運及殘奧會，但超支數字未明。(路透社)

東京殘奧會在昨日(5日)舉行閉幕禮，象徵東京奧運及殘奧會的結束。東京奧組委會長橋本聖子透露，日本的札幌打算申辦2030年的冬季奧運會，並有打算在不久將來再在日本申辦奧運。

因為新冠肺炎疫情影響的東京奧運及殘奧會，在延期及沒有觀眾入場的影響下，昨日順利結束。橋本聖子今早會見傳媒就表示：「東京2020奧運及殘奧會，為日本及東京留下寶貴的遺產。在10年後或者20年後，我們會為大會的舉行而感到自豪。」橋本聖子又表示，東京奧運及殘奧會「成功實現以安全為最優先，並且沒有出現重大問題。」而殘奧會亦安排了學校帶同學生入場觀戰，當中累計有1.5萬學生及小童參與。

欲不久將來再辦奧運

不過有關大會的經費及赤字問題，大會方面未有透露數字，僅表示目前未有有關的資料。不過在沒有觀眾入場下，至少已失去900億日圓（約63.7億港元）門票收入。橋本聖子又透露，北海道的札幌市有意申辦2030年的冬季奧運，並且在狀況許可之下，可以在較近期的時間再度申辦奧運會。

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橋本聖子今日透露，札幌計劃主辦冬季奧運會。(路透社)

相關新聞：東京殘奧會︱香港團長指殘疾運動員獎金難與健全比較

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱組委會未公布赤字數額　橋本聖子稱札幌欲申2030冬奧-283492
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