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東京奧運︱美國夢之隊夢幻不再　男籃金牌或再易手 (附賽程表)
1 小時前
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東京奧運男子籃球NBAKevin Durant美國Damian LillardKevin LoveJayson Tatum西班牙Pau GasolMarc GasolJuancho HernangómezWilly Hernangómez法國Nicolas BatumEvan FournierRudy GobertBam Adebayo阿根廷Luis ScolaJahlil Okafor尼日利亞日本八村壘渡邊雄太Dream Team
東京奧運︱美國夢之隊夢幻不再　男籃金牌或再易手 (附賽程表)
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有杜蘭特在陣的美國男籃，今屆在東京奧運未必再如以往順利。(路透社)

自1992年巴塞隆拿奧運會，美國派出以NBA球員組成的男子籃球隊出戰奧運以來，美國「夢之隊」在男子籃球項目一直是金牌熱門，僅於2004年準決賽不敵阿根廷而得銅牌。再過3屆後，「夢之隊」的統治再有機會於今屆結束。

今屆美國男籃雖然有杜蘭特（Kevin Durant）、利拿特（Damian Lillard）、達譚（Jayson Tatum）等NBA球星在陣，然而球隊在先前的友誼賽，竟先後不敵尼日利亞及澳洲，僅能擊敗阿根廷，令人驚訝美國「夢之隊」是否將再次失落奧運金牌？事實上美國男籃早於2019年的世界盃籃球賽，亦曾先後不敵法國及塞爾維亞，最終僅得第7名。今屆美國隊由帶領聖安東尼奧馬剌贏得5次NBA總冠軍的普波域治教練領軍，但他於2004年美國失落金牌的一屆，亦曾擔任美國隊的助教。

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麥克加素（右）將代表西班牙爭取獎牌。(美聯社)

加素兄弟坐鎮　西班牙有力衝金

在NBA全球化之下，今屆奧運的男子除伊朗之外都有NBA球員。其中，西班牙有加素兄弟（Pau&Marc Gasol）及靴蘭高美斯兄弟（Willy＆Juancho Hernangómez），兩對現役和前NBA球員在陣，連同木狼的盧比奧，西班牙有能力撼動美國的金牌地位。

而在2019年世界盃，曾挫美國隊的法國，隊中亦有巴頓（Nicolas Batum）、科尼亞（Evan Fournier）及高拔（Rudy Gobert）等NBA主將在陣。在早前於拉斯維加斯進行熱身賽的美國隊，因為缺乏中鋒位置球員，整隊只有艾迪巴約（Bam Adebayo）一個中鋒，於熱身賽顯示籃板能力因此被削弱。故美國隊在上周五（16日），美國隊藉比爾（Bradley Beal）違反健康協議而退隊，又決定連同右腿傷勢未完全康復的勒夫（Kevin Love）換出，以麥堅（JaVale McGee）及基頓莊臣（Keldon Johnson）代替。

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法國男籃的高拔或可以再次成為擊敗美國的關鍵。(路透社)

41歲史科拉再為阿根廷披甲

除西班牙外，世界盃亞軍的阿根廷，今屆續有前NBA球星史科拉（Luis Scola）參戰，這名41歲老將，正是阿根廷勇奪2004年奧運金牌的主力，今屆或有機會在夢之隊「夢醒」下加入奪金戰團。而曾為美國披甲的奧卡科（Jahlil Okafor）今屆轉為尼日利亞上陣，加上主隊日本，亦有八村壘及渡邊雄太兩個NBA球員，NBA球星的光環，其實早已不限於美國擁有。

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男子籃球賽程

7月25日

9:00AM　A組：伊朗對捷克
12:40PM　B組：德國對意大利
4:20PM　B組：澳洲對尼日利亞
8:00PM　A組：法國對美國

7月26日

12:40PM　C組：阿根廷對斯洛文尼亞
8:00PM　C組：日本對西班牙

7月28日

9:00AM　B組：尼日利亞對德國
12:40PM　A組：美國對伊朗
4:20PM　B組：意大利對澳洲
8:00PM　A組：捷克對法國

7月29日

12:40PM　C組：斯洛文尼亞對日本
8:00PM　C組：西班牙對阿根廷

7月31日

9:00AM　A組：伊朗對法國
12:40PM　B組：意大利對尼日利亞
4:20PM　B組：澳洲對德國
8:00PM　A組：美國對捷克

8月1日

12:40PM　C組：阿根廷對日本
4:20PM　C組：西班牙對斯洛文尼亞

8月3日

9:00AM　半準決賽
12:40PM　半準決賽
4:20PM　半準決賽
8:00PM　半準決賽

8月5日

12:15PM　準決賽
7:00PM　準決賽

8月5日

10:30AM　決賽
7:00PM　銅牌戰

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阿根廷男籃在2019年的世界盃上奪得亞軍。(新華社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱美國夢之隊夢幻不再　男籃金牌或再易手-276074
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