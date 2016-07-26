東京奧運︱美國男籃出師不利 76:83不敵法國

奧運男籃賽事，奪標大熱美國粉墨登場，卻在大半場領先下被法國隊反勝83:76，爆出今屆賽事的最大冷門。

美國今場精銳盡出，一眾NBA球星如杜蘭特(Kevin Durant及尼納特(Damian Lillard)均以正選登場。首節美國在2名球星的帶領下，優勢明顯比法國更大，其中尼納特多次於外線起手得分，首節美國以22:15領先。

法國在第二節調整戰術，多次以効力爵士的中鋒魯迪高拔進襲美國內線，加上杜蘭特受個犯規纏身，法國因此一度將比數拉近至落後4分。美國在完半場前憑賀里迪(Jrue Holiday)發威下再度拉開比數，以45:37領先完半場。

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美國半場後體力不繼

半場後法國進一步加強內線威力，以保里亞(Vincent Poirier)及魯迪高拔組成雙塔攻堅，其中前者在第三節中段一度博得And-One，為法國取得領先。美國在第四節憑今場獨取18分的賀里迪帶領下不斷得分反超，但到最後階段，杜蘭特卻多次射失，相反法國頻頻在外線得手，最終以83:76爆大冷擊敗美國，取得首勝。