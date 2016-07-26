東京奧運︱聖火火炬拍賣網成交價逾5萬

東京奧運及殘奧會已經在上周日(5日)結束，不少的相關商品陸續在拍賣網站出售，其中一支來自官方商店購入的火炬棒，以75萬日圓（約5.3萬港元）成交。不過亦有人在網上被騙，其中一個被稱是日本棒球代表坂本勇人打出的全壘打棒球，以20萬日圓成交（約1.4萬港元），但原來只是假貨。

日本傳媒在網上調查，於多個拍賣網站及平台，發現多件聲稱是東京奧運的用品。其中有贈送給傳媒使用的背包，以超過2萬日圓（約1,415港元）成交。其他還包括贊助商贈送的筆、襟章以至T裇等。而其中，一支聖火傳遞的火炬棒，更以75萬日圓賣出。

傳媒又訪問過一些買家，其中一個表示：「我老父想做火炬手，故此就買了一個火炬形狀的電筒給他。貨品早在奧運前已經賣完，故此只能在網上以原價格兩倍的4,000日圓買入。那已經算便宜，現在已炒到上1萬日圓。」

聲稱運動員用球 結果是騙局

不過，也有人不幸被騙，一名男子表示：「在棒球預賽坂本勇人的全壘打棒球，有人以20萬日圓放售，還付上兩張與坂本的合照，令我相信是真品，所以就買下來。誰不知之後棒球殿堂博物館就宣布『展出坂本選手的全壘打棒球』，我才知道買入的假的。」而網上還有聲稱是村上宗隆於決賽打出的全壘打棒球，並以50萬日元放售，但真偽成疑。

日媒向東京奧組委查詢是否知悉有相關用品以高價轉售的訊息，組委會未有回應。