東京奧運︱自由體操銅牌村上茉愛暗示世錦賽後退役

在東京奧運體操項目，奪得女子自由體操銅牌的日本代表村上茉愛，今日(15日)在為下周一展開的世錦賽備戰後，向傳媒透露會抱以「最後的演出」參與於九州北九州市舉行的世錦賽，暗示有機會在世錦賽後退役。

日本代表隊為下周一開始的世錦賽進行最後的備戰，在今日的訓練後，在奧運取得自由體操銅牌的村上茉愛向傳媒表示：「我一直在想世錦賽會是最後一次的表演。（東京奧運）唯一的遺憾是沒有觀眾，因此只要有觀眾的比賽，仍希望在最後有最好的演出給大家看到。」

希望有奧運水準表現 不在意結果

村上又表示：「今次我不在乎比賽的結果，無論表現如何，以及能否在初賽晉級。只要我滿意自己的表現就可以了。我想造出接近奧運時候的表現，希望得到大家支持我這次的挑戰。」

25歲的村上茉愛，在2017年的世錦賽取得自由體操的金牌，在2018年則獲得個人全能銀牌及自由體操的銅牌。在今年奧運，她不敵美國及意大利的選手，在自由體操僅收獲銅牌。本月初村上在測試賽中左腳足踝受傷，更表示傷勢太大影響自己的走動。今屆她將會出戰自由體操及平衡木。

今屆的體操世錦賽選擇了在日本北九州市舉行，包括香港的體操代表黃曉盈等已抵達日本備戰。