東京奧運︱鄧俊文謝影雪不敵中國 明與德國爭出線

東京奧運周日上演第二日羽毛球賽事，港隊混雙組合鄧俊文及謝影雪面對中國合王懿律及黃東萍未能再下一城，局數0:2不敵對手，明早將會鬥德國組合爭取出線。

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪在周六先擊敗上屆奧運銀牌得主馬來西亞組合陳炳橓及吳柳瑩，周日面對2號種子中國組合王懿律及黃東萍時，開局未如理想，特別是網前被對手壓制，對方一口氣打出11:1的攻勢下，港隊以12:21先輸一局。

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港隊關鍵時刻手緊

到了第2局，鄧俊文及謝影雪多次在網前取分，戰術上更有耐性，每球拉打更長，最長一球來回對打更有46次，只是鄧俊文在關鍵時刻手緊，兩三次打落網，領先11:7下被反超至14:16。尾段鄧俊文一次扣殺失誤，最後一分謝影雪網前打落網，最終以18:21落敗，小組賽暫時1勝1負。

不過，同組的馬來西亞組合陳炳橓及吳柳瑩兩戰皆輸下已提前出局，鄧俊文及謝影雪明早11時最後一場分組賽，將與德國組合Mark Lamsfuss及Isabel Herttrich的生死戰力爭出線。