東京奧運︱鄧俊文謝影雪挫英國組合晉級 4強硬撼世界第一中國組合

香港運動員繼續增添獎牌希望，在羽毛球混雙項目，香港的鄧俊文與謝影雪，在8強擊敗英國組合Marcus Ellis及Lauren Smith，將會在4強面對世界第一的中國組合鄭思維及黃雅琼。即使未能晉級決賽，仍有機會在銅牌戰爭獎牌。

在分組賽出線之後，鄧俊文與謝影雪8強面對的是世界排名第8，英國組合Marcus Ellis及Lauren Smith。首局港隊組合沒有太大的考驗，開賽很早領先7:1，雖然對手曾連追3分至7:4，不過港隊組合再將比分擴大，一度領先至14:8。對手之後連取5分追至僅落後1分的14:13，但港隊之後連取7分，以21:13先取第1局。

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第2局英國組合重新穩住陣腳，英國組合多次將比分拉開，一度領先過13:8，但仍被港隊追平13:13。之後英國組合再取3分拉開比數，再領先至18:17之後，港隊組合連取4分，以21:18反勝再贏一局，以2:0局數淘汰英國組合晉級。鄧俊文表示，去年與該英國組合對賽曾落敗，而今次能擊敗對手是因為成功打亂對手的部署。

張雁宜分組負上屆亞軍出局

至於在女單的分組賽，香港代表張雁宜面對印度球手辛杜（Pusarlap V. Sindhu）。辛杜是上屆里約奧運銀牌得主，世界排名曾升上第2、現排名第7。張雁宜首局就以9:21落後，在第2局張雁宜雖然表現有上升，但仍輸16:21。在完成兩場分組賽後，由於每組僅得1名出線資格，故張雁宜只有1勝1負，無緣晉級淘汰賽。