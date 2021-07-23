東京奧運︱開幕禮晚上閉門舉行 選手進場播放遊戲音樂

東京奧運開幕禮在香港時間今晚7時，於東京新國立競技場舉行，主場館發放煙花，但決疫情關係，現場沒有觀眾。

在開場的倒數畫面中，出現了今年逝世的日本柔道選手古賀稔彦，而在第一幕的表演中，亦由古賀稔彦的兒子古賀玄暉擔綱主角。古賀玄暉本身亦是一位柔道選手，今年4月贏得日本國內60公斤級賽事冠軍。

其後，日本德仁天皇與國際奧委會主席巴赫入場，歌手MISIA演唱日本國歌，並由8名小孩引領，再由4名運動員、1名殘疾人士及1名醫護人員引領日本國旗入場，之後日本自衞隊負責升旗。

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在之後的表演，由曾演出電影《在世界中心呼喚愛》的男演員森山未來以舞蹈表演，追悼全球受到新冠肺炎疫情而死亡的人；再表演代表江戶時代與現代融合的舞蹈。

1,824架無人機參與表演

在舞蹈演出後，各國代表團開始進入場館，第一隊進場的是奧運起源國希臘。在選手進場期間，會場內播放多首遊戲音樂，當中包括《Final Fantasy》、《Monster Hunter》、《勇者鬥惡龍》、《超音鼠》等。在200多個代表團進入運動場之後，由日本乒乓球手石川佳純與田徑運動員山縣亮太代表宣誓。

之後40多名表演者入場，進行代表多元共融的舞蹈。其後在場內利用LED屏幕及利用1,824架無人機於空中拼出今屆東京奧運的標誌，之後唱出約翰連儂名曲《Imagine》。

東京奧委會會長橋本聖子，之後與國際奧委會主席巴赫分別致辭。在日皇德仁宣布開幕之後，會場上再發放煙花。

五大洲代表連同難民代表團代表，手持奧運會旗入場，並轉交由日本自衛隊代表升旗，同時亦由東京都交響樂團演奏，由東京私立豊島岡女子高等學校及福島縣立郡山高等學校組成的合唱團，唱出奧林匹克會歌。

大會之後以搞笑方式展示今屆各項比賽圖標，以及播放影片展示各個比賽會場及地標建築，當中包括東京鐵塔、彩虹橋、晴空塔以及澀谷十字路口。之後由歌舞伎演員市川海老藏演出及由上原廣美鋼琴演奏。

大坂直美代表最後一棒點聖火

隨後，聖火由日本前摔跤選手吉田沙保里及柔道選手野村忠宏持聖火入場，之後由松井秀喜、長嶋茂雄及王貞治作第二組傳遞。之後由醫療人員代表、殘奧會代表土田和歌子以及來自日本東北地區的6名小孩接力傳遞。最後由大坂直美接過聖火，並跑向富士山造形的聖火台點起今屆奧運聖火。