東京奧運︱雷雨再襲高球賽場 第二日須延期

東京奧運高爾夫球項目，在第2個比賽日，兩度因為惡劣天氣而暫停，最終亦因為天氣而需要延至明早繼續。而在暫停比賽之前，美國的Xander Schauffele以低標準桿11桿的總成績，暫時排第1位。

在琦玉縣霞關高球場舉行的高爾夫球項目，今日(30日)是男子組的第2日賽事，然而兩度因為天氣惡劣，包括有雷暴而要暫停。至宣布延期之前，有16名運動員未完成18洞的比賽，明日會先由該16名運動員完成後才開始第3日的比賽。

麥萊爾升至並列第7位

在暫停之前，美國的Xander Schauffele以總成績低標準11桿的131桿排首位，他在次日打出低標準8桿的成績完成，當中包括打出6隻小鳥及2隻老鷹。至於第2是墨西哥的Carlos Ortiz，成績低標準桿10桿的132，其中今日打出低標準4桿。

至於4個大滿貫冠軍的愛爾蘭球手麥萊爾（Rory McIlroy），在今日表現回復水準，打出低標準5桿的成績，包括5次小鳥及1次老鷹，以總成績低標準7桿，與另外4名球手並列第7。

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