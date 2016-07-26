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東京奧運︱29人難民代表團出戰12項目　不乏獎牌運動員
6 分前
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東京奧運︱29人難民代表團出戰12項目　不乏獎牌運動員
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國際奧委會今屆派出29名運動員，以難民代表團成員出戰東京奧運。(國際奧委會圖片)

東京奧運將於7月23日揭幕，除了開幕禮、比賽日期、項目，以及焦點賽事備受觀眾關注外，一支由國際奧委會成立的特別代表團，同樣引起外界目光，他們就是「難民代表團」。「難民代表團」成立目的是讓一些無法代表自己國家参與奧運的高水平運動員，能以個人身份出席，國際奧委會更想讓難民看到希望，以及讓全球更了解國際難民災難，因此「難民代表團」的出現別具意義。

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東京奧運難民代表團由29人組成

今屆東京奧運的29名「難民代表隊」成員中，有9人來自敘利亞、5人來自伊朗以及4人來自南蘇丹，其餘還有阿富汗、厄立特里亞、蘇丹、剛果共和國、剛果民主共和國、伊拉克、喀麥隆、委內瑞拉。不少人皆因為逃避戰禍或是被逼害而離開原有國家。而參與的項目中，有7人參與田徑項目、6人參與柔道，其餘的選手分別參加游泳、羽毛球、拳擊、賽艇、單車、空手道、射擊、跆拳道、舉重及摔跤。

東京奧運難民代表團出戰12項目

在里約奧運，有10名運動員獲選入這支特別的代表團，參與包括田徑、柔道及游泳項目，而今次東京奧運，這支難民代表的運動員人數，則擴大到29人、共出戰12個項目。在7月23日的開幕典禮，難民代表團將會隨着奧運大會旗，排行第二進入東京新國立競技場，而希臘則排第三。

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阿里薩德曾代表伊朗奪得一面奧運銅牌，後因不滿伊朗對女性不公平待遇而出逃，成為奧運難民代表團成員。(國際奧委會圖片)

今屆東京奧運29名「難民代表團」成員之中，各自有自己離開祖家的原因。以下是其中4名「難民代表團」成員的故事：

跆拳道－阿里薩德（Kimia Alizadeh）

23歲的阿里薩德是其中一名難民代表團成員，上屆里約奧運代表伊朗奪得一面銅牌。在2020年1月，阿里薩德逃離伊朗，因不滿伊朗對女性的不公平對待而出逃。阿里薩德當時曾表示考慮代表德國。

柔道－馬祖比（Javad Mahjoub）

30歲馬祖比來自伊朗，由於伊朗拒絕承認以色列為國家，因此曾以馬祖比消化系統受嚴重感染，強逼他服用抗生素及取消出席2012年倫敦奧運。這位柔道選手，於2013年曾奪得亞錦賽的金牌，並代表伊朗出嗽里約奧運。不過馬祖比之後逃離伊朗到加拿大，並獲選入東京奧運的難民代表團。

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來自敘利亞的馬蒙特，以難民代表身份出戰羽毛球的男單賽事。(國際奧委會圖片)

羽毛球－馬蒙特（Aram Mahmoud）

23歲的羽毛球手馬蒙特，來自敘利亞。為逃避戰亂而走到荷蘭，之後更代表荷蘭出賽。2019年，馬蒙特於拉脫維亞的國際賽事，力克丹麥對手奪得冠軍，現時在男單世界排名170位。而馬蒙射將以難民代表團成員身份，出戰羽毛球的男單賽事。

游泳－馬迪尼（Yusra Mardini）

23歲的馬迪尼已是連續兩屆奧運獲選為難民代表團成員，在里約奧運馬迪尼於女子100米蝶泳初賽力克4名的對手，並在45名選手之中取得第41名。馬迪尼早於2015與胞姐為避開敘利亞的戰亂而乘船前往歐洲，其間卻因為船的摩打失去動力，致她與胞姐及兩名懂得游泳的人士協助推船，最終抵達德國。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱29人難民代表團　不乏獎牌運動員-275505
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