東京奧運︱3年前青奧得第三 突尼西亞小將400米自由泳爆冷奪金

18歲突尼西亞泳手哈夫拿維於男子400米自由泳決賽，爆冷以3分43秒36奪得金牌，為突尼西亞贏得奧運游泳項目的第二面金牌。

今早男子400米自由泳決賽，於第8線的哈夫拿維(Ahmed Hafnaoui)一開賽便突圍，頭200米更是快於奧運紀錄，之後150米漸漸慢下，到最後50米又再展現強勁爆發力，力壓第2名澳洲泳手麥拿連及第3名美國的史密夫，最終以3分43秒36奪得金牌。

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激情慶祝被瘋狂討論

這名小將3年前於布宜諾斯艾利斯舉行的青少年奧運會中，於同一項目只是取得第3名。賽後他接受訪問時說：「我現在還不能相信，太奇妙了！我感到今天在水中的感覺比昨日好。現在我是奧運冠軍了！」

賽後他多次拍打水面慶祝，表情十分興奮，網上亦有人討論他的激情。他亦說自己也無法相信：「我只是將頭放到水中，我真的不能相信。現在是夢想成真了！」