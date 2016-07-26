東京奧運｜「小美人魚」何詩蓓 志願做兒童心理學家 拒愛爾蘭招攬「很驕傲可以代表香港參賽！」

張家朗昨日歷史性為香港奪得回歸後第一金，世界排名第五的香港混血「小美人魚」何詩蓓(Siobhan Haughey)，今早亦以總成績第2名，殺入女子200米自由泳決賽，有望為香港再爭取多一面獎牌！

「小美人魚」何詩蓓｜6個月大開始習泳

23歲的何詩蓓是香港及愛爾蘭混血兒，父親是愛爾蘭人，母親則為香港人，更是為前愛爾蘭總理查爾斯豪伊(Charles Haughey)的侄孫女，及另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫。因父親姓氏「Haughey」首個發音與「何」相似，而「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母又與「詩蓓」差不多，因而取名何詩蓓。何詩蓓還有一個比她大兩年的姊姊何雅舒(Aisling Bridget Haughey)，兩人同為學校泳隊的成員。

「小美人魚」何詩蓓｜香港游泳史上首位打入奧運決賽的運動員

由於家中有游泳池，何詩蓓早在6個月大時就開始戴上手袖，在池中玩水，熟習水性；4歲時參加游泳班，更在6歲開始就接受正式泳隊訓練，多年來在學屆奪得亮麗成績。她10歲已第一次代表香港出賽，不單是香港歷來首位世青賽冠軍，更兩度當選「香港傑出青少年運動員」。

何詩蓓曾代表香港出戰奧運、亞運、東亞運及青奧，並贏得多面獎牌：其中在2013年東亞運動會共拿得2銀5銅，成為香港歷來在單屆東亞運中獲得最多獎牌的選手；並在2015年世錦賽200公尺混合式項目中取得奧運A標，成為首個直接取得奧運資格的港隊泳手。其後在里約奧運以第13名完成，成為香港游泳史上首位打入奧運決賽的運動員。混血甜美樣貌加上超凡泳術，被外界譽為「小美人魚」、「香港小飛魚」。

「小美人魚」何詩蓓｜DSE 35分 赴美讀心理學

身高178的何詩蓓更是文武雙全的代表，就讀名校聖保祿，混血兒的她中文亦相當不曾錯，中學文憑試(DSE)中文考獲4級，更考獲35分佳績，她其後赴美國升讀密西根大學，主修心理學，並在前年5月畢業，希望退疫後成為兒童心理學家。

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「小美人魚」何詩蓓｜拒代表愛爾蘭出賽

何詩蓓透露，原來每年回愛爾蘭都會受到當地泳隊的邀請，希望她代表愛爾蘭出賽，但她都斷言拒絕，「香港是我出生和成長的地方，我覺得自己與香港有很強的連繫，所以選擇了香港，我很驕傲可以代表香港參賽！」