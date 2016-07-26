東京奧運｜「Watch Out」事件 南韓羽協擬抗議中國選手爆粗

東京奧運日前女子雙打小組賽中，中國對南韓的賽事，在比賽中，中國選手陳清晨和賈一凡疑似不滿對手大聲口喊激勵士氣，期間陳清晨多度以普通話疑似爆粗，對此南韓羽毛球協會計劃就中國選手在賽事中叫喊粗口，正式向世界羽聯提出抗議。

日前，女子奧運雙打小組賽中，中國選手陳清晨和賈一凡疑似不滿對手大聲口喊激勵士氣，期間陳清晨多度以普通話大聲叫喊，當中疑似爆粗，引起網民關注，最終南韓選手金昭映和孔熙容落敗。

陳清晨稱只是發音問題

事後陳清晨在微博發文，辯稱她只是想在氣勢上鼓勵自己，只是發音問題，無承認講粗口，有內地網民指陳清晨並非爆粗，而只是喊「Watch out」。最終陳清晨和賈一凡殺入女雙決賽，但不敵印尼組合得銀牌。

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