東京奧運｜不敵西班牙「一姐」 劉慕裳轉戰銅牌賽

劉慕裳在空手道女子個人形在資格賽晉級後，隨即出戰排名賽。然而在對手西班牙世界第一選手Sandra Sánchez有優秀表現下，僅負對手只能爭取今傍晚(5日)舉行的銅牌戰。

唯一在今屆東京奧運舉行的空手道，在個人形項目分資格賽、排名賽，然後晉身金牌戰或銅牌戰，當中金牌戰僅由排名賽2組首名晉級，其餘2名僅轉戰銅牌賽。

在預賽僅次Sánchez晉級的劉慕裳，在排名賽的表現取得18.48的技術分，較她在預賽的第二次表現稍低。而表現分獲7.92的評分，以26.40分完成。而隨後出場的Sánchez，在排名賽做出19.46的技術分，加上8.40的表現分，獲27.86的高分，力壓劉慕裳晉級金牌戰。而劉慕裳與分組第3的美國選手國米櫻會轉戰銅牌戰。

至於另一組的排名賽，日本代表清水希容以27.86分取得金牌賽資格，而意大利的Viviana Bottaro就以26.46分得第2，第3為土耳其的Dilara Bozan。劉慕裳今香港時間，傍晚6時30分的銅牌戰，會對Dilara Bozan。

相關新聞：

東京奧運︱劉慕裳小組次名晉級 僅次世界第一

東京奧運｜男子10公里馬拉松游泳港將方胤第22名完成

東京奧運賽程︱李慧詩劉慕裳衝擊獎牌 港女乒團體戰德國爭銅 (附比賽時間)