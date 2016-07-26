東京奧運｜中國女乒團3：0橫掃日本4連霸

周四東京奧運乒乓球女團決賽，中國以場數3:0橫掃於準決賽淘汰香港的日本，連續4屆贏得金牌。

在準決賽擊敗德國後，中國球員信心滿滿，陳夢更表明，隊中任何一位球員面對日本最強球手伊藤美誠都沒有問題。這位女單金牌得主也以強勢表現，證明了自己絕非空口講白話，在第1場女雙夥拍王曼昱，鬥日本組合石川佳純、平野美宇，就算先輸一局9:11，但很快便企穩陣腳，以11:6、11:8、11:7反敗為勝，中國先下一城。

孫穎莎再挫伊藤美誠

接著上演的女單，孫穎莎與伊藤美誠繼女單準決賽後再度對決。孫穎莎該仗輕鬆大勝，今場同樣很快便領先局數2:0。雖然於混雙決賽擊敗中國的伊藤美誠以11:3追回一局，但孫穎莎以相同比數取得最後勝利。第3場仍然是女單，中國再度佔盡上風，王曼昱只用了31分鐘，便以11:5、11:9、11:3輕取平野美宇，拿下鎖定金牌的一場。

中國以場數3:0擊敗日本，自從團體賽在2008年引入奧運之後，每屆都取得女團金牌，至於日本繼2012年倫敦奧運後，再次於決賽不敵中國。