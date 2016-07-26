東京奧運｜中國女排哭別郎平 「有一些遺憾會更好」

雖然挾上屆金牌得主的身份出戰東京奧運，但中國女排在頭3場全敗，早早已經確定無緣8強。上場擊敗意大利打開勝門之後，中國女排在周一的最後一輪以25:15、25:22、25:19大勝阿根廷，最終以2勝3負排在B組尾二，於12支球隊當中僅列第9位，創出隊史最差的奧運成績。

教練郎平的合約在東京奧運後完結，幾近肯定會離隊，所以今場賽後中國女排所有球員，包括主將張常寧、袁心玥等，集體向她鞠躬道謝，郎平亦逐一與她們擁抱，大家在場上都忍不住落淚，場面非常動人。

曾帶領中國女排重返高峰

2013年第2度執教中國女排後，朗平把中國女排從低谷爬回高峰，所以今次就算在東京奧運敗興而回，她認為前途仍然樂觀，因為陣中的年輕球員正不斷成長，可以從今次失利中汲取經驗，在3年後的巴黎奧運大展身手。

綽號「鐵榔頭」的她以精采形容執教這8年：「我見證中國女排成長，奪得奧運、世界盃冠軍以及其他比賽的獎牌，應該說已經很圓滿。除了這一屆奧運有少許遺憾，可能有一些遺憾會更好，因為可以讓年輕隊員更有憧憬及渴望，向下一個目標邁進。」

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