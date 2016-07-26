東京奧運｜中國女排隊長朱婷就網上抹黑言論報案追究

中國女排隊長朱婷就網上針對她的抹黑言論報案，要求追究造謠者刑責。

朱婷在個人社交媒體貼出《上海市公安局案件接報回執》及公證書首頁，並寫上「已報案，請求追究刑事責任。下一站，人民法院」。

《回執》內文顯示，朱婷委託律師報案，涉及今年7月19日至8月2日期間，有人在網上虛構有關朱婷的謠言，故意抹黑。

上海市公安局報案回應顯示「經核，該案為人民法院告訴才處理的案件。案件進展情況查詢方式，朱婷以及代表律師可通過來電查詢接報、受理情況。」

網上言論指女排奧運失利因內訌

據《廣州日報》報道，中國女排在東京奧運會無緣前四，以1984年洛杉磯奧運會以來歷史最差戰績結束奧運，在小組賽遭遇三連敗期間，中國女排總教練郎平透露了朱婷手腕受傷。

報導指，網上隨即流言四起，言論指女排奧運失利是因為內訌，其中大部分內容涉及隊長朱婷，包括了她在備戰期間的訓練態度、打壓隊友以扶持隊中好友上位，以及代言商業廣告的「內幕」。

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