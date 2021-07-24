東京奧運｜中國女足僅和贊比亞4:4 鏗鏘玫瑰陷出局邊沿

25年前取得過奧運銀牌的中國女足，在今屆奧運卻陷於可能一場不勝的可能。球隊今日(24日)在奧運分組賽，面對實力本應較次的非洲代表贊比亞，於上半場曾領先過3:1之下，竟被對手一度反勝4:3，雖然最終追平4:4，但是下仗面對2019世界盃亞軍荷蘭，要取得勝仗極其困難。

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首仗吞巴西5蛋的中國女足，面對第一場對荷蘭輸3:10的贊比亞，中國女足滿以為有機會取得3分。雖然6分鐘王霜為中國開紀錄，但贊比亞由古丹娜積（Racheal Kundananji）15分鐘追平。王霜之後在22及23分鐘連入2球，令中國女足領先至3:1。但贊比亞43分鐘搏得12碼，由上場對荷蘭大演帽子戲法班達（Barbra Banda）射入追至2:3。

換邊後贊比亞利用速度及體能優勢反攻，班達在46分鐘及69分鐘再入2球，連續兩仗取得3個入球，為這支非洲代表反勝4:3。雖然王霜83分鐘射入12碼追平，取得今仗第4個入球，但之後有李晴潼阻止對手單刀被紅牌驅逐，最終只能與贊比亞打成4:4平手。兩場比賽後僅得1分。

下仗對世界級勁旅荷蘭難搶分

奧運女足項目除了3個分組前2名晉級外，仍有2支最佳第3名可以晉身8強，不過中國隊下仗對手是荷蘭，在對贊比亞一仗更大勝10:3，要搶分晉級並不容易。過去中國女足除2012年未能取得奧運資格外，只有於2004年一屆未取得一勝，而今次很大機會再度重蹈覆轍。

今日其他女足賽事，荷蘭與巴西踢成3:3，加拿大就以2:1擊敗智利，而瑞典則再以4:2贏澳洲，分組取得2連勝，提前取得出線資格。東道主日本，就以0:1不敵英國，兩戰僅1分。

男足巴西明戰科特迪瓦

明日將會男子足球項目分組賽的第2輪比賽，東道主日本將會對墨西哥。墨西哥首仗曾爆冷大勝法國4:1，而日本僅1:0小勝有2名球員確診而缺陣的南非。至於衞晃金牌的巴西，則會對上仗同樣取勝的科特迪瓦。而首仗對埃及失分的西班牙，會對爆冷挫阿根廷的澳洲。