東京奧運｜中國棄嬰力壓張雨霏奪金 兼破美洲紀錄

中國棄嬰破美洲紀錄力壓中國泳手奪金。代表加拿大的麥妮爾（Margaret MacNeil）在女子100米蝶泳，以破美洲紀錄的55秒59觸池，力壓中國的張雨霏奪得金牌，而這位擁亞洲人面孔的加拿大代表，原本是一名中國的棄嬰，獲加拿大醫生父母收養，最終更成為加國奧運代表。

21歲的麥妮爾有着亞洲人外表，而根據官方網站，其出生地為中國的九江。加拿大傳媒報道透露，麥妮爾父母早年於中國將其領養回加拿大的安大略省，並於安大略的倫敦市長大。目前於美國密歇根大學就讀。

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昨協助加拿大獲4x100米自由泳接力銀牌

麥妮爾於今早(26日)舉行的決賽，只是以第7線道出戰，而她在首50米只以第7名轉池，不過在最後50米，麥妮爾力追，成功力壓一直領先的張雨霏奪金。

麥妮爾在2019年的世錦賽，並曾奪得過100米蝶泳金牌，而在之前的比賽，麥妮爾亦曾為加拿大泳隊取得女子4x100米自由泳接力銀牌。