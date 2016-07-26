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東京奧運｜中國男乒內訌 馬龍樊振東爭金
5 小時前
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東京奧運中國男乒馬龍樊振東奧哈洛夫林昀儒超級全滿貫女乒單打陳夢
東京奧運｜中國男乒內訌 馬龍樊振東爭金
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馬龍
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樊振東

中國男乒兩大星將馬龍及樊振東，分別淘汰德國老將奧哈洛夫及中華台北小將林昀儒，攜手殺入決賽，為國家隊提前包辦金、銀牌；今晚香港時間8時內訌，其中男乒隊長「Captain龍」冀把握機會，成為奧運史上首位衛冕男單的乒壇王者。另外，昨晚率先上演的乒乓球女單決賽，「一姐」中國的陳夢以局數4比2擊敗隊友孫穎莎，國家隊包辦金、銀牌。
 

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陳夢奪金狂呼。

世界「一哥」樊振東昨以4比3險反勝林昀儒，首次出戰奧運即入決賽；國乒「老大哥」馬龍緊接亦驚險以4比3氣走奧哈洛夫，為國乒鎖定金銀。24歲的樊振東5年前僅以「後補球員」身份出征里約奧運，苦無上陣機會，今屆卻「升呢」為頭號種子，力爭成為第6位在奧運封王的中國球手，不過，外號「小胖」的他能否如願，就要問過「Captain龍」。

現年32歲的馬龍是乒壇史上首位集奧運、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽及全運會單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子球手；並且是第3位世錦賽男單3連冠得主，以及世界排名第1最多月數和最長連續月數的紀錄保持者。然而里約奧運之後，「Captain龍」左膝傷患不斷復發，延至2019年8月下定決心赴美國進行手術，雖然改善了傷痛，復出表現卻無復當年勇；原本看似探囊取物的各大賽事男單冠軍，也成了他「最遙遠的距離」。當然，爛船都有三斤釘，「Captain龍」堅持到現時，更連續兩屆打入奧運決賽，今日必拚盡。

另外，羽毛球混雙的金、銀牌，亦由中國包辦，頭號種子鄭思維和黃雅瓊組合，將決戰王懿律和黃東萍組合。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜中國男乒內訌-馬龍樊振東爭金-278124
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