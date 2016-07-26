東京奧運｜中國男乒內訌 馬龍樊振東爭金

中國男乒兩大星將馬龍及樊振東，分別淘汰德國老將奧哈洛夫及中華台北小將林昀儒，攜手殺入決賽，為國家隊提前包辦金、銀牌；今晚香港時間8時內訌，其中男乒隊長「Captain龍」冀把握機會，成為奧運史上首位衛冕男單的乒壇王者。另外，昨晚率先上演的乒乓球女單決賽，「一姐」中國的陳夢以局數4比2擊敗隊友孫穎莎，國家隊包辦金、銀牌。



世界「一哥」樊振東昨以4比3險反勝林昀儒，首次出戰奧運即入決賽；國乒「老大哥」馬龍緊接亦驚險以4比3氣走奧哈洛夫，為國乒鎖定金銀。24歲的樊振東5年前僅以「後補球員」身份出征里約奧運，苦無上陣機會，今屆卻「升呢」為頭號種子，力爭成為第6位在奧運封王的中國球手，不過，外號「小胖」的他能否如願，就要問過「Captain龍」。

現年32歲的馬龍是乒壇史上首位集奧運、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽及全運會單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子球手；並且是第3位世錦賽男單3連冠得主，以及世界排名第1最多月數和最長連續月數的紀錄保持者。然而里約奧運之後，「Captain龍」左膝傷患不斷復發，延至2019年8月下定決心赴美國進行手術，雖然改善了傷痛，復出表現卻無復當年勇；原本看似探囊取物的各大賽事男單冠軍，也成了他「最遙遠的距離」。當然，爛船都有三斤釘，「Captain龍」堅持到現時，更連續兩屆打入奧運決賽，今日必拚盡。

另外，羽毛球混雙的金、銀牌，亦由中國包辦，頭號種子鄭思維和黃雅瓊組合，將決戰王懿律和黃東萍組合。