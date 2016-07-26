東京奧運｜中國5連霸 施廷懋王涵雙人3米板摘金

跳水項目周日於東京奧運展開，中國的施廷懋、王涵在女子雙人3米板以326.40分封后，夢之隊順利打響頭炮，連續5屆都在這個項目摘金。

女子雙人3米板向來是中國的天下，當中名將吳敏霞便在對上4屆奧運都拿下金牌。這位第4代跳水皇后在2016年退役，由在里約熱內盧奧運的拍檔施廷懋擔起大旗，今屆跟王涵爭取佳績。

「施王配」於2019年韓國世錦賽已經登上冠軍寶座，來到東京水上運動中心繼續有主宰性的發揮。她們於兩個指定動作後，與美國的吉遜、柏瑪並列第1位，進入自選動作便大幅度拋離其他選手。

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「施王配」大幅拋離其他選手

施廷懋、王涵的3個自選動作先後是向後翻騰兩周半屈體、反身翻騰兩周半屈體、向內翻騰兩周半屈體，全部的空中動作及同步性都非常出色，最後一跳更拿下高分76.50，最終累積326.40分取得金牌，中國在這個項目連贏5屆。

加拿大的艾比爾、薛千妮芭莉奧以300.78分奪銀牌，德國的漢素、賓素爾則以284.97分拿到銅牌。

因為疫情關係，運動員在頒獎儀式上只能夠自己從托盤上拿起獎牌和鮮花。施廷懋發揮師姐本色，拿起金牌為王涵戴上，兩人之後緊緊相擁，盡展「姊妹情」。