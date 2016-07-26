東京奧運｜以色列體操歷史性奪金 南韓首踏頒獎台

東京奧運個人體操項目上演多項決賽，其中以色列選手Artem Dolgopyat在自由體操賽奪金，為國家歷史上首個體操金牌。

在最早舉行的自由體操賽，Artem Dolgopyat由於初賽表現出色，以最高分晉級，賽前已被視為大熱門。他於決賽中與西班牙選手Rayderley Zapata爭持激烈，最後總分更為同分。不過，由於Artem Dolgopyat所選動作的難度分較高，最後以0.100分力壓對手奪金。

以色列首個奧運體操金牌

現年24歲的Artem Dolgopyat，於12歲時隨家人由烏克蘭移民以色列特拉維夫。他決定為以色列出戰，除了為國家奪得自2004年雅典奧運後首面金牌外，今次更為以色列摘下體操項目史上首金，創出新歷史。

在另一項女子跳馬項目，巴西選手Rebeca Andrade以15.083分，力壓美國的MyKayla Skinner及南韓的呂瑞靜奪金。值得一提的是，奪得銅牌的呂瑞靜，為南韓首名能踏上奧運頒獎台的體操運動員。

至於在女子高低槓決賽，比利時的Nina Derwael以15.200奪金，俄奧會的Anastasia Ilyankova奪銀，而美國的Sunisa Lee則奪得銅牌。

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