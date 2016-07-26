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東京奧運｜伍家朗出局 港足葉鴻輝、陳肇麒、梁冠聰齊發炮
4 小時前
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東京奧運｜伍家朗出局 港足葉鴻輝、陳肇麒、梁冠聰齊發炮
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葉鴻輝指「唔支持唔緊要，但係唔好破壞」。

東京奧運羽毛球男單賽事，港隊球手伍家朗昨日在分組賽不敵危地馬拉的科頓，最終以0:2的局數落敗，無緣晉級淘汰賽。球衣風波亦引來不少爭議，一眾足球運動員都為伍家朗發聲。

香港足球代表隊隊長葉鴻輝周三晚上，在個人社交媒體發帖，批評民建聯穆家駿指球衣未有印上區旗而觸發一連串風波：「有啲人做嘅嘢好簡單，㩒幾個制去搶Fo搏出位，嗰啲人叫小薯。有啲人花一生努力，為嘅可能只係參加一次國際性運動會為香港出戰，依種人係香港運動員。唔支持唔緊要，但係唔好破壞。」

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陳肇麒指「唔通著白飯魚去踢真草場咩」。

此外，伍家朗所換上的球衣被網民批評透氣性不足，和第一場的球衣看似功能性相差甚遠。前香港隊前鋒陳肇麒亦於個人Facebook中出文發炮：「越諗越嬲！唔通著白飯魚去踢真草場咩！」暗指有人無風起浪，令伍家朗要穿上網球衫打羽毛球比賽。

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梁冠聰指有人連運動員最基本需要的都不知道。

香港隊球員梁冠聰亦在個人Facebook：「幾驚你整張大Banner話：『成功爭取伍家朗著區旗衫』連一個運動員最基本需要嘅嘢你都唔知道，就趕住衝出嚟3456，多謝全力爭取影響運動員表現。唔好意思，語氣重咗啲。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜伍家朗出局-港足葉鴻輝、陳肇麒、梁冠聰齊發炮-277956
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