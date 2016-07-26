東京奧運｜伍家朗IG直播暢談選手村體驗 棉被帶回港紀念

東京奧運會日前圓滿落幕，港隊成績亮眼，早前捲入「球衣風波」的港隊羽毛球「一哥」伍家朗昨晚在Instagram開直播，暢談在東奧的所見所聞，吸引約1.2萬名網民收看。

選手村紙板牀瞓得舒服

直播中，不少網民都對選手村內的起居飲食感好奇，有人問及選手村的紙板牀，他就指「瞓得舒服」，結實又穩固，他更將印有「Tokyo 2020」的棉被帶回港作紀念品。

無飲可樂自讚好乖

膳食方面，伍家朗指選手村內的膳食是自助餐形式，整體而言「OK」，首日覺得「好正」，但之後每日菜色都一樣，令他感到愈食愈厭。另外，與「牛下女車神」李慧詩一樣，雖然選手村內有可樂任飲，但他無飲過，僅喝過茶或果汁，更讚自己「好乖」。

不喜歡住選手村

不過伍家朗就指其實不喜歡住在選手村，因為地方太大，每次乘搭接駁車前往比賽場地、外出買紀念品、做運動或食飯，都要一邊曬一邊走，路程又遠，對無法選擇住處感到可惜。

談及未來賽事安排，伍家朗就指，考慮到東奧後需調整一段時間，故沒有參加全運會，會留在香港練習，準備10月赴歐出賽。

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