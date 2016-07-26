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東京奧運｜何甄陶男子100米自由泳創個人佳績　預賽游第一仍未能晉級
13 小時前
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東京奧運｜何甄陶男子100米自由泳創個人佳績　預賽游第一仍未能晉級
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何甄陶在奧運男子100米自由泳預賽游出個人最佳成績。(路透社)

男子100米自由泳預賽在今日(27日)舉行，首次出戰奧運的香港泳手何甄陶在預賽第4場上陣，他以49秒49的成績創個人最快時間，力壓同組的泳手以首名觸池，但總成績排第34，無緣晉級準決賽。

成為首個以奧運A標取得入場券的香港男泳手，在第4場的男子100米預賽，與阿美尼亞、塞浦路斯、烏茲別克等泳手同組，首50米先游出23秒5以第2名轉池，最後50米再力追至49秒49，以分組第一名完成比賽，並創出個人最快時間。

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美國的迪素以總成績第2名晉級準決賽。(路透社)

距晉級差逾1秒

何甄陶雖然在分組以第一名完成，但奧運游泳預賽只以時間最快確定，在70名預賽泳手當中，何甄陶排34，與第16位晉級的泳手時間相差1秒05。而第1名的泳手是意大利的施干（Thomas Ceccon），時間為47秒71，而美國泳隊隊長的迪素（Caeleb Dressel）則游出47秒73排第2晉級。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜何甄陶男子100米自由泳創個人佳績　預賽游第一仍未能晉級-277655
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