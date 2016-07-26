東京奧運｜何詩蓓奪女子200米自由泳銀牌 中國楊浚瑄得第4無緣頒獎台

東京奧運第5日賽事，香港泳壇史上首位晉身奧運游泳決賽的「女飛魚」何詩蓓（Siobhan Haughey）勇奪女子200米自由泳銀牌。至於同場的中國代表楊浚瑄僅得第4。

何詩蓓破亞洲記錄

何詩蓓在第5線道出賽，以第二名完成賽事，時間為1分53秒92，破亞洲紀錄，冠軍的澳洲泳手蒂蜜絲（Ariarne Titmus）以1分53秒50完成，打破保持了9年的奧運紀錄。而中國泳手楊浚瑄以1分55秒01得第4，未能登上領獎台。而上屆金牌得主的利迪姬（Katie Ledecky）得第5、世界紀錄保持者柏歷姬妮（Federica Pellegrini）得第7。

何詩蓓在準決賽在以第2名晉級，是香港首次有運動員躋身奧運游泳項目決賽。何今晚會繼續參加女子100米自由泳預賽，之後亦有參加50米自由泳的比賽，另外會與同隊友參加4x200米自由泳及4x100米混合泳接力預賽。

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