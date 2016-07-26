東京奧運｜何詩蓓晉身200米自由泳決賽

東京奧運第4個比賽日，香港運動員繼續交出佳績，23歲港隊游泳女將何詩蓓，今早(27日)出戰東京奧運女子200米自由泳準決賽，成功以總成績第2名晉身決賽。

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何詩蓓在第1組排6線道出賽，同組有中國的楊浚瑄以及剛贏過女子400米自由泳金牌的澳洲泳手蒂蜜絲（Ariarne Titmus）。何詩蓓雖然開賽只排第3，但在50米轉池後已搶上第1位，之後雖然在最後50米被蒂蜜絲追過，但仍游出1分55秒16秒成績，在該組得第2。在完成兩組準決賽之後，何詩蓓總成績亦取得第2名晉級，力壓上屆200米自由泳金牌的利迪姬（Katie Ledecky）以及世界紀錄保持者，32歲意大利泳手柏歷姬妮（Federica Pellegrini）。

決賽將於明日(28日)早上9時41分舉行，晉級的8名泳手還有楊浚瑄、利迪姬、柏歷姬妮，以及於預賽曾贏過何詩蓓的捷克泳手施文洛娃（Barbora Seemanova）。

何詩蓓2016年首次征戰奧運，在200米自由泳初賽游出1分56秒91，打破自己保持的香港紀錄，2019世錦賽後曾多次刷新200米自由泳港績，目前的1分54秒89港績是她於今年4月的香港計時賽所游，其實她於去年7月的體院館內賽，亦曾游出1分54秒44更佳的時間，惟館內賽不獲承認，這時間亦位列今年世界排行榜第3位，比亞洲紀錄1分54秒57更快。並兩度成為香港傑出運動員。