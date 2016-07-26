東京奧運｜何詩蓓負傷出戰 港女隊無緣混合接力決賽

周五東京奧運女子4X100米混合泳接力預賽，港隊游出4分02秒86，於總成績排第13位，無緣晉級。由於何詩蓓因傷退出50米準決賽，所以已經和隊友一起完成了今次賽事。

雖然兩銀得主何詩蓓因為受傷，宣布退出明早的50米自由泳準決賽，但仍然堅持出戰今日第3場比賽，在女子4X100米混合泳接力預賽，負責第3棒的蝶泳。

以4分01秒77取得入場券的港隊，身處第1線，第1棒的背泳黃筠陶在頭50米進佔第6位，但之後被白俄羅斯選手趕過。第2棒的蛙泳楊珍美緊守第7位。何詩蓓上陣後，稍為拉開跟丹麥的距離，最後一棒的自由泳鄭莉梅力追，最終以4分02秒86取得小組第7位，於總成績排第13位，無緣晉級。

加拿大以最快時間3分55秒17殺入周日的決賽，擁有名將Lily King的美國僅以0.01秒落後，日本和中國也能夠過關。

負傷仍想與隊友一起作賽

何詩蓓賽後提及自己的傷勢：「在200米自由泳決賽上水後，腳和臀部位置很痛，因為之後有比賽，所以物理治療師幫我紓緩痛楚，但始終8月尾有ISL(International Swimming League)比賽，而且主項100和200自都游完，50算是副項，我們以long term為重，快點準備ISL。」23歲的她直言，因為在奧運未游過接力，所以就算負責蝶式，也想和一班隊友一起游。

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多謝教練隊友市民支持

何詩蓓奪得兩面銀牌，今次奧運之旅已經完結，她總結：「我覺得這個成績不是我一個人的功勞，多謝教練和隊友支持，加上香港市民觀戰，要有全部人的支持才可以比賽下去。因為始終奧運比賽時間很長，一日游完又一日，一定要大家合作團結起來才可以有好成績。始終，香港隊都游得好好，創造了很多歷史，希望可以愈游愈好。」

男子4X100米混合泳接力預賽方面，意大利以3分30秒02首名出線決賽，中國則以第4名的時間晉級，其餘6支決賽隊伍為英國、俄羅斯奧委會、日本、澳洲、美國、加拿大。