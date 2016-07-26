東京奧運｜何詩蓓女子200自由泳晉級 預賽第8較世界紀錄保持者快

未有出戰之前舉行的接力賽事，香港泳手何詩蓓在自己的強項女子200米自由泳項目，以1分56秒48的成績，取得預賽第8名晉級明早的準決賽。

何詩蓓在預賽被編入第3組，同組有世界紀錄保持者，意大利老牌泳手，32歲的柏歷姬妮（Federica Pellegrini）。何詩蓓開賽與捷克的施文洛娃（Barbora Seemanova）一直領前，在150米轉池，何詩蓓更升上第一，而最後何詩蓓以1分56秒48觸池，較施文洛娃慢0.1秒，而柏歷姬妮僅以第5位完成。

相關新聞：東京奧運｜「劍神」張家朗4強再贏 肯定為港收獲獎牌

在完成4組預賽之後，何詩蓓以第8名的總成績，取得準決賽的資格，而第一名為上屆里約奧運女子200米自由泳金牌得主，美國的星級泳手利迪姬（Katie Ledecky），時間為1分55秒28，快何詩蓓1秒20。至於柏歷姬妮就以第15名的成績，僅僅取得準決賽資格。而中國的楊浚瑄則以第6名晉身準決賽。

目前，何詩蓓保持的香港紀錄為1分54秒89，故今次預賽的成績與何詩蓓最佳仍有近2秒差距。