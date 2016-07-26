東京奧運｜何詩蓓100自再破亞洲紀錄 預賽獲第2名晉級

今早(28日)贏得女子200米自由泳銀牌的香港泳手何詩蓓，晚上出戰女子100米自由泳的項目，最終以破亞洲紀錄的52秒70，獲得分組的第2名。而同組第1名為的澳洲的麥姬安（Emma McKeon），成績是破奧運紀錄的52秒13。何詩蓓以緦成績第2名晉級明早的準決賽。

東京奧運女子100米自由泳預賽傍晚展開，共有51名泳手分7組進行預賽。其中香港的何詩蓓與麥姬安及捷克的施文洛娃（Barbora Seemanová）同組，何詩蓓在首50米以25秒43，第3名轉池，不過最後50米何詩蓓追近鄰線的麥姬安。

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最終麥姬安就以52秒13打破奧運紀錄獲得分組以及總成績第1名晉級，而何詩蓓亦以52秒70打破亞洲紀錄，並獲得總成績第2名的晉級資格。中國的楊浚瑄就以第7名，亦取得晉級資格。