東京奧運｜何詩蓓50自 以第15名晉級準決賽

贏得兩面奧運銀牌後，何詩蓓今(30日)傍晚出戰其第3個個人項目的女子50米自由泳。賽前表示以爭取自己個人最佳時間為目標，何詩蓓最後游出24秒75晉級明早的準決賽。

今早已取下第2面銀牌，50米自由泳並非何詩蓓的主項，故此今早已表明今次只是為挑戰自己最佳時間為目標。而何詩蓓在預賽第11組出戰，同組的對手包括曾與何詩蓓出戰100米自由泳決賽，世界紀錄保持者瑞典的Sarah Sjoestroem。

麥姬安破奧運紀錄獲首名晉級

50米自由泳項目以速度及反應為主，反應時間僅0.64秒的Sarah Sjoestroem，最終以24秒26率先觸池。至於何詩蓓雖然只能以24秒75，分組第7名完成比賽，但總成績仍以第15名，取得前16晉身準決賽的資格。而總成績第1是100米自由泳金牌得主麥姬安（Emma McKeon），時間是24秒02，打破奧運紀錄。中國的張雨霏亦以第6名晉級。

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