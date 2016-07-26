東京奧運｜何誕華場地障礙獲42名 完成馬術三項賽
1 小時前
東京奧運｜何誕華場地障礙獲42名 完成馬術三項賽
東京奧運馬術項目，今日(2日)舉行個人場地障礙賽項目，香港的何誕華在資格賽僅增17.2罰分，最終合計3個項目，以119.50分排42位無緣決賽。
馬術個人三項賽事分為盛裝舞步、越野賽及場地障礙賽，何誕華在首日的盛裝舞步取得第2高的46.70分，以排名第61，完成首個項目。不過何誕華在昨日的越野賽取得55.60的罰分，加上多名選手未能完成比賽，令其總成績升上第46名。
今日的場地障礙賽，是團體以及個人同時舉行，而個人賽只有前25名選手才可以晉級之後的決賽。何誕華在今日取得17.20罰分，最終無緣晉級決賽；而何誕華亦以第42名完成今屆所有賽事。
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